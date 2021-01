Stiri pe aceeasi tema

- Anul incepe cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat "pazitor de duhuri rele”. In ziua de Sfantul Vasile cel Mare, traditia spune este bine sa versi vin pe masa, sa spargi un pahar…

- Sfantul Vasile cel Mare, unul din cei mai importanți sfinți ai Bisericii Ortodoxe, considerat „pazitorul de duhuri rele”, este praznuit pe 1 ianuarie in calendarul ortodox. Afla ce nume se sarbatoresc de Sfantul Vasile. Sfantul Vasile este prima mare sarbatoare din calendar ortodox 2021. In prima zi…

- Anul incepe cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat "pazitor de duhuri rele”.

- Legenda Sfantului Vasile. Tradiții și obiceiuri In data de 14 ianuarie, Anul Nou incepe cu serbarea Sfantului Vasile cel Mare, care a fost unul dintre cei mai importanți parinți ai Bisericii Ortodoxe și unul dintre cei mai mari teologi creștini, considerat „pazitor de duhuri rele”. Citește și: Mesaje…

- La romani, conform traditiei, in noaptea de Anul Nou romanii trebuie sa faca cat mai mult zgomot pentru a alunga toate spiritele rele. O alta superstitie de Revelion este aceea ca atat in ultima zi din an, cat si in prima zi a celui nou este bine sa nu facem cheltuieli si sa nu aruncam nimic din casa…

- E Ajunul Anului Nou. Am ajuns in ultima zi a anului 2020, un an vechi, pe care suntem nerabdatori sa-l incheiem in speranța ca Anul Nou 2021 va fi unul fast, care va marca revenirea la o stare de bine și de siguranța.

- CHIȘINAU, 21 dec – Sputnik. Dupa primul Paști pandemic, din aprilie, iata ca incheiem anul și cu sarbatorile de iarna sub semnul COVID-19. © Sputnik / Mihai CarausChișinaul a imbracat haine de sarbatoare20 Este pentru intaia oara cand chișinuaienii nu se vor distra de Revelion, alaturi de…

- Duminica, 15 noiembrie, a inceput Postul Craciunului, unul dintre cele patru mari posturi ale Bisericii Ortodoxe. Tradiții, obiceiuri și superstiții in Postul Craciunului Postul Craciunului vine cu o mulțime de obiceiuri, superstiții și tradiții pastrate din moși-stramoși, care sunt respectate in continuare.…