Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Vasile, unul dintre cei mai importanti ai Bisericii Ortodoxe, considerat pazitor de duhuri rele, este sarbatorit in prima zi din noul an, cu urari si petrecere, considerandu-se ca asa cum este musafirul din aceasta zi, bogat sau sarac, asa va fi omul tot anul. Sfantul Vasile cel Mare a trait…

- In noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, in multe țari ale lumii este sarbatorit Anul Nou. Cu toate acestea, deși sarbatoarea este una pentru toți, tradițiile și obiceiurile sale peste tot sint diferite. Fiecare popor are propriile obiceiuri și legende legate de celebrarea Anului Nou și a Craciunului.…

- „Lumina Pruncului Iisus nascut in Betleem ne cheama sa aratam mereu in jurul nostru, prin cuvant si fapta, semne de speranta, de pace si bucurie. Ca si in anii precedenti, la cumpana dintre ani, adica in noaptea de 31 decembrie 2020 spre 1 ianuarie 2021, si in ziua de Anul Nou, sa inaltam rugaciuni…

- Creștinii sarbatoresc, la 25 Decembrie, Nașterea Domnului (intruparea Fiului lui Dumnezeu). Este o perioada cu restricții, dar aceasta mare sarbatoare ramane una dintre cela mai frumoase și mai așteptate, așa ca Monitorul de Vrancea va ureaza sa va bucurați de ea, alaturi de familie, cu sanatate și…

- Creștinii il sarbatoresc pe 6 decembrie pe Sfantul Nicolae, unul dintre cei mai cunoscuți sfinți din calendarul creștin și cel care este numit drept ocrotitorul copiilor, mai ales al celor saraci, dar și al marinarilor, brutarilor și al fetelor necasatorite. In noaptea de 5 spre 6 decembrie, cei mici…

- Luiza Radulescu Pintilie S-au aprins deja, ca si in alti ani, lumini de sarbatoare in toate marile capitale ale lumii, iar stelele au coborat si pe meleagurile romanesti, impodobind centrul oraselor, drumurile satelor si ferestrele caselor dar as vrea sa cred ca mai ales inimile oamenilor ! Altfel…

- OTELU ROSU – Inca de la sfarsitul lunii septembrie, zana buna a celor mai putin norocosi, Klari Jura, s-a ingrijit sa mobilizeze oamenii cu suflet mare! Initial, ea s-a gandit la un eveniment caritabil de Craciun, bine organizat, a tinut si un registru cu evidenta persoanelor care doneaza, fie bani,…

- Boris Johnson i-a avertizat, joi, pe locuitorii Angliei ca regiunea ar putea intra intr-o noua carantina generalizata in apropierea Anului Nou daca vor incalca regulile impuse pentru a opri raspindirea virusului, dupa 2 decembrie, cind expira actualul lockdown, relateaza Agerpres. Elogiindu-i pe cei…