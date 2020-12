Stiri pe aceeasi tema

- Peste 530.000 de romani isi sarbatoresc onomastica vineri, de sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare. Conform datelor de la Directia de evidenta persoanei, este vorba despre 452.144 de barbati si 80.619 femei. Cel mai des intalnit prenume in randul barbatilor este Vasile – purtat de 431.390 de persoane.…

- Întotdeauna în a treia zi de Craciun, pe 27 decembrie, Biserica ortodoxa îl praznuieste pe Sfântul Apostol Întâiul Mucenic si Arhimandrit Stefan, condamnat la moarte în anul 33, de autoritatile iudaice, cel care a vestit…

- In perioada sarbatorilor de iarna, la nivel național sunt in continuare in vigoare, unele restricții impuse pentru prevenirea imbolnavirii cu Sars-Cov-2. Va reamintim reguli ce trebuie respectate de sarbatori. Vezi și MESAJE de CRACIUN: Urari de Sarbatori pentru cei dragi. SUTE de mesaje frumoase și…

- Sfanta Mare Mucenita Varvara este pomenita in calendarul crestin ortodox la 4 decembrie. Este considerata protectoarea matematicienilor, minerilor si tuturor celor ce lucreaza cu explozibil. In credinta populara, se crede ca Sfanta Varvara este si protectoarea copiilor, pe care ii apara de boli, in…

- Ziarul Unirea MESAJE de SFANTUL Andrei: Felicitari, urari, SMS-uri pe care le poți trimite celor care iși sarbatoresc onomastica MESAJE de SFANTUL Andrei • Felicitari de Sf. Andrei , urari de Sfantul Andrei SMS-uri pe care le poți trimite celor care iși sarbatoresc onomastica Sfantul Andrei, ocrotitorul…

- Ministrul Sanatații, liberalul Nelu Tataru, a declarat luni seara, la Realitatea Plus, ca a luat legatura cu ambasadele din statele Uniunii Europene și cu comunitațile medicilor romani de acolo, pentru a le solicita ajutorul in criza coronavirus. „Noi deja am luat legatura in aceasta dimineața (luni…

- Aproape 1,5 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica, duminica, de Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, este vorba despre de 1.439.550 de persoane, dintre care 628.271 femei si 811.279 barbati care poarta numele de…

