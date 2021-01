Stiri pe aceeasi tema

- Anul Nou incepe, la 1 ianuarie, cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat „pazitor de duhuri rele”.

- Sfantul Apostol Stefan a fost un crestin timpuriu convertit dintre evreii elenisti, unul dintre cei sapte diaconi randuiti de apostoli si primul martir al Bisericii Ortodoxe. Biserica isi aminteste martiriul Sfantului Stefan din 27 decembrie si traducerile moastelor sale din 2 august.

- CHIȘINAU, 21 dec – Sputnik. Dupa primul Paști pandemic, din aprilie, iata ca incheiem anul și cu sarbatorile de iarna sub semnul COVID-19. © Sputnik / Mihai CarausChișinaul a imbracat haine de sarbatoare20 Este pentru intaia oara cand chișinuaienii nu se vor distra de Revelion, alaturi de…