Sfântul Ștefan. Tradiții și obiceiuri în ziua de 27 decembrie Sfantul Ștefan, praznuit in cea de a treia zi dupa Nașterea Domnului, este cel dintai apostol care a propovaduit Invierea Domnului și cel dintai martir creștin. Sfantul Ștefan este cunoscut in popor drept ocrotitorul tuturor celor bolnavi și suferinzi. Sfantul Ștefan este sarbatorit pe data de 27 decembrie de catre toți creștinii și este unul dintre apostolii la care ne rugam cel mai des pentru sanatate și pentru liniște sufleteasca. Oranduiala veche spune ca, in dimineața zilei de Sfantul Ștefan, trebuie sa te rogi la icoana lui pentru sanatatea tuturor, deoarece el este cel care alina suferința… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

