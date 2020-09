Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Sinod al BOR susține ca Biserica s-a adaptat in acest an marcat de pandemie și a transmis mesajul Evangheliei inclusiv online, dar „s-a constatat insuficiența comunicarii mediatice in raport cu starea...

- In ziua de 29 septembrie 2020, in Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s-a desfașurat ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, cu tema Pastorația familiei creștine azi.Sfantul Sinod a apreciat…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a transmis la inceputul noului an școlar 2020-2021 un mesaj pentru toti elevii, parintii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar. Patriarhul a amintit de decizia Sfantului Sinod de a declara 2020 Anul omagial al pastoratiei parintilor si copiilor in…

- Cu dragoste parinteasca, binecuvantam pe toti elevii, parintii, invațatorii si profesorii din invatamantul preuniversitar, la inceputul anului scolar 2020-2021. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a declarat anul 2020 An omagial al pastoratiei parintilor si copiilor. Prin aceasta initiativa,…

- Parintele staret a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus in data de 27 iulie 2020, dupa ce a participat la o intalnire cu calugarii de la Manastirea Cozia. In ultimele saptamani, starea sa s-a agravat, el fiind internat la Institutul National de Boli Infectioase “Matei Bals” din Bucuresti, acolo…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a luat act, marti, de decizia celorlalte Biserici Ortodoxe referitoare la Sfanta Impartasanie, iar Patriarhia a transmis ca se va face, potrivit traditiei liturgice, dintr-un singur Potir sfintit si cu o singura lingurita sfintita.

- Preasfintitul Parinte Calinic Botosaneanul a fost ales, prin vot secret, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, anunța basilica.ro, agenția de presa a BOR.

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane se intruneste marti, 21 iulie, pentru a alege prin vot secret noul arhiepiscop al Sucevei si Radautilor. In cursa s-au inscris Preasfintitul Calinic Botosaneanul si Preasfintitul Damaschin Dorneanul. Sinodul Patriarhal va putea adauga inca doua nume (dintre…