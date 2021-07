Sfantul si slavitul Proroc Ilie Tesviteanul. Programul de slujire al ierarhilor din Dobrogea

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, de la ora 08.15, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie la manastirea Capidava, judetul Constanta.Situat pe malul Dunarii, asezamantul monahal este ocrotit de catre sfintii mucenici dobrogeni, Epictet preotul si Astion monahul, pe care Biserica Ortodoxa Romana ii cinsteste…

- Astazi Biserica Ortodoxa Romana praznuieste pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel. Cu acest prilej, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va oficia incepand cu ora 06.00, slujba de sfintire a apei, urmata de Taina Sfantului Maslu si de Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru…

- La 21 iunie Biserica Ortodoxa praznuieste Sfanta Treime. Cu acest prilej, de la ora 08.45, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, impreuna cu PS Ilarion, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, vor oficia Sfanta Liturghie la manastirea Vacarestii Noi, din apropierea localitatii Lumina. Toto astazi,…

- Sarbatoarea Sfintilor Mari Imparati si intocmai cu Apostolii Constantin si mama sa, Elena, in Arhiepiscopia Tomisului.Incepand cu ora 17.00, la Constanta, IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, conduce, la invitatia IPS Teodosie, o procesiune ce pleaca de la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli…

- In aceasta noapte Sfanta a Invierii Domnului de la anul 2021, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a adus Sfanta Lumina din largul Marii Negre. Lumina Sfanta a fost apoi purtata, in procesiune, din Portul Tomis pana la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta.De aici,…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va aduce Sfanta Lumina din largul Marii Negre pe care o va purta in procesiune din Portul Tomis pana la Catedrala arhiepiscopala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din C...

- In noaptea sfanta, Lumina Invierii va fi purtata pe ape, de IPS Teodosie, catre credinciosii ce il vor astepta in Portul Tomis. Credinciosii sunt asteptati in Portul Tomis, din Constanta, incepand cu ora 23.30, urmand ca, dupa sosirea pe ape a IPS Teodosie cu Lumina Sfanta, enoriasii sa plece in procesiune…

- Astazi, incepand cu ora 08.00, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, impreuna cu clerul si credinciosii, va inconjura Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta si va merge in altarul de vara, unde va fi savarsita Sfanta Liturghie. Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei,…