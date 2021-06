Stiri pe aceeasi tema

- ""Dr. Andreea Moldovan va lucra la Organizația Mondiala a Sanatații la Geneva.Unde a scuipat boierul, a pupat domnitorul! Așa zicem noi, moldovenii.Zeci de mii de romani parasesc țara și lucreaza cu succes afara, pentru ca aici li se da cu piciorul.Un caz in plus. Daca i se intampla unui profesionist,…

- ”O incununare a unei griji la care participa și Biserica catolica din Romania”. Arhiepiscopul mitropolit al arhidiecezei romano-catolice de București, mons. Aurel Perca, a venit in aceste zile la Roma, pentru a lua parte la consacrarea episcopala a parintelui Benoni Ambaruș, preotul roman numit de…

- Joi, 22 aprilie 2021, papa Francisc l-a primit in audiența pe ambasadorul Romaniei pe langa Sfantul Scaun, Liviu-Petru Zapirțan, cu ocazia vizitei de ramas bun. Diplomatul roman a fost numit in funcție de președintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, pe 5 august 2016. Cetatea Vaticanului –…

- Duminica, 25 aprilie 2021, papa Francisc va relua hirotonirea preoților in dieceza Romei. Printre cei noua diaconi care vor primi sacramentul preoției se afla un tanar originar din Romania, fiul unei familii de imigranți, care a urmat formarea preoțeasca la Roma. Cetatea Vaticanului – Adrian…

- Managerul Institutului ”Marius Nasta”, Beatrice Mahler, a facut aceste precizari in contextul in care Romania continua campania de vaccinare cu AstraZeneca, in ciuda deciziei luate de mai multe țari europene, care au suspendat utilizarea serului de la AstraZeneca din cauza temerilor privind apariția…

- Compania anglo-suedeza AstraZeneca a asigurat vineri ca "nu exista dovezi ale unui risc crescut" de formare a unui cheag de sange provocat de vaccinul sau impotriva COVID-19, relateaza AFP, citata de HotNews.Incepand de joi, 9 țari europene au suspendat parțial sau total imunizarea cu vaccinul de la…

- Organizația Mondiala a Sanatații a explicat ca serul de la AstraZeneca anti-COVID-19 ar trebui sa fie utilizat in continuare, chiar daca mai multe state europene au renunțat sa il foloseasca, dupa cum arata Agerpres . Purtatoarea de cuvant OMS, Margaret Harris, a spus ca „nu exista vreun motiv de a…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat ca ar trebui sa continuam sa utilizam vaccinul de la AstraZeneca, in ciuda faptului ca mai multe state europene au anuntat, din motive de precautie, ca au suspendat administrarea serului, informeaza Agerpres . Margaret Harris, purtatoare de cuvant a OMS,…