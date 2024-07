Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa Romana il sarbatoreste an de an pe data de 20 iulie pe 20, celebrat drept facator de minuni si aducator de ploi in perioada de seceta. E praznuit si ca divinitate populara a Soarelui si a focului, atestata prin numeroase traditii si obiceiuri. Potrivit credintei ortodoxe, Sfantul Ilie…

- Duminica a IV dupa Paști mai este denumita și Duminica Slabanogului de la Vitezda. Este ziua cand Mantuitorul Hristos a vindecat un slabanog in zi de sambata. In Duminica Slabanogului, cea de-a patra duminica dupa Paste, biserica crestin ortodoxa celebreaza una din vindecarile minunate si pline de…

- Un nou studiu publicat in revista BMJ Medicine a ridicat semne de intrebare in ceea ce privește utilizarea pe scara larga a suplimentelor de ulei de pește. Cercetarea, care a analizat date de la peste 415.000 de persoane cu varste cuprinse intre 40 și 69 de ani sugereaza ca, deși uleiul de pește poate…

- O persoana a murit si alte cateva au fost ranite la bordul unui avion al Singapore Airlines care a fost afectat de „turbulente puternice” in timpul unui zbor pe ruta Londra – Singapore si a trebuit sa fie redirectionat marti spre Bangkok, a anuntat compania aeriana, informeaza AFP. „Putem confirma ca…

- Sfintii Imparati Constantin si Elena sunt praznuiti de crestinii ortodocsi in fiecare an pe 21 mai. Este una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul ortodox și este celebrata anual de peste 1,75 milioane de romani. Potrivit creștin.ortodox.ro, Constantin cel Mare s-a nascut in orașul Naissus…

- Asociatia Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) a depus, luni, o petitie la Consiliul National Pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) in care cere sanctionarea premierului Marcel Ciolacu pentru declaratia acestuia referitoare la Moldova. MDM solicita CNCD sa ia act de declaratia premierului Marcel…

- Un lider „carismatic”, cu care trebuie sa discuti, fie ca iti place sau nu – joi, pe strazile din Beijing, chinezii au exprimat o parere in general pozitiva despre Vladimir Putin, in prezent in vizita de stat in China, scrie Agerpres. Daca in Occident, stapanul de la Kremlin are o imagine impartita,…

- Izvorul Tamaduirii este una dintre cele mai importante sarbatori pentru creștinii ortodocși. Izvorul Tamaduirii nu are data fixa, aceasta sarbatoare pica in fiecare an in Saptamana Luminata, in prima vineri de dupa Paști. In 2024, Izvorul Tamaduirii are loc pe 1o mai. Izvorul Tamaduirii. Tradiții și…