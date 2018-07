Stiri pe aceeasi tema

- In calendarul creștin ortodox este praznuit Sfantul Pantelimon, zis și ”doctor fara de arginți”, ocrotitorul doctorilor și tamaduitorul bolnavilor. Pentru faptele sale, Biserica Ortodoxa Romana il considera unul dintre cei mai iubiți și mai importanți sfinți.

- Specialistii germani in biologie celulara vegetala de la Universitatea din Koln au descoperit recent prezenta in boabele de porumb a unor substante derivate ale acizilor arahidic si palmitic, extrem de importante pentru sanatatea organismului. Substantele cu pricina sunt, din punct de vedere chimic,…

- Este alerta sanitara in toata Europa. Noua oameni au murit dupa ce au mancat porumb congelat infestat cu listeria, o bacteriea care ataca, in principal, persoanele cu un sistem imunitar scazut

- Ești curios sa auzi ce-o s-o intrebam maine pe Nicole Cherry on air la Virgin Tonic? O descoasem de toate secretele legate de noua sa piesa, „Ceasul” și așteptam cu nerabdare s-o auzim live. Piesa cu un mesaj super matur se bucura și de un videoclip de excepție ce o infațișeaza pe Nicole in ipostaze...…

- O cariera de invidiat, un profesionist desavarsit, un OM de o calitate extraordinara. Dupa o lunga si grea suferinta, in aceasta dimineata si-a incheiat misiunea pe acest panmant Doctorul ION DRAGHICI. A fost un chirurg de mare valoare, a fost Director Medical al Spitalului judetean Buzau.

- Cum intri in curtea Manastirii "Sfanta Marialdquo; din Techirghiol, daca faci dreapta si mergi pe o mica alee, ajungi intr o frumoasa gradina, strajuita de coloane impodobite cu ghirlande de flori. Vara, acest loc este pur si simplu feeric, iar pentru noi, cei care am copilarit pe malul lacului vargat,…

- Acesta este secretul care abia acum s-a aflat. Te ingrasi sau nu daca mananci branza? Iti spunem noi. O preferam in diverse combinatii, dar consumul ei ne poate costa scump, mai ales atunci cand miza este silueta. Branza ne rasfatata papilele gustative, dar ne aduce si kilograme in plus, spun specialistii.Niciodata…