- Ziua de 6 decembrie este ziua Sfantului Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinatatii, considerat ocrotitorul copiilor, in special al celor saraci, dar si al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemaritate si al celor acuzati pe nedrept. Cu o seara inainte, pe 5 decembrie, copiii isi…

- Sute de comercianti si mii de vizitatori sunt asteptati vineri la "Targul caciulilor" de la Blaj, organizat, de secole, de sarbatoarea Sfantului Nicolae. "Aproximativ 200 de comercianti si-au anuntat participarea la editia din acest an a 'Targului caciulilor' de la Blaj. Toate cele 360 de locuri…

- In luna lui Undrea, la 6 decembrie, crestinii-ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, facatorul de minuni, unul dintre cei mai cunoscuti si venerati Sfinti ai Bisericii Mantuitorului Iisus Hristos. Etimologic, numele Nicolae inseamna invingator in dreapta credinta…

- Pe data de 6 decembrie, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Nicolae, cel aducator de bunatate, daruri pentru copii și liniște in case. In aceasta zi importanta pentru toți romanii este bine sa respecți cateva tradiții și obiceiuri extrem de vechi, care iți vor aduce numai lucruri bune in viața, in casa…

- Sarbatoarea de Halloween are loc in noaptea de 31 octombrie, in țari din intreaga lume, in special in Statele Unite, Canada si Marea Britanie, oamenii imbinand tradiții, simboluri și activitați ce au traversat secolele și au unit comunitați, cu scopul de a celebra stramoșii, potrivit Mediafax.Halloween,…

- Moastele Sfantului Spiridon din Corfu (Grecia) vor sta cateva ore in Bucuresti, anunța basilica.roCu prilejul sarbatorii Sfintei Cuvioase Parascheva, o delegatie a Mitropoliei de Corfu, condusa de Inaltpreasfintitul Parinte Nectarie, va aduce in Romania, spre inchinare, in perioada 11-17 octombrie…

- Crucea pe care a fost rastignit Mantuitorul a fost inalțata, pentru prima data in vazul poporului, la 14 septembrie 335, un moment de sarbatoare pastrat și astazi cu sfințenie de toți credincioșii. Numita și Ziua Crucii, in aceasta zi se spune ca se sfarșește vara și incepe toamna.Citește…