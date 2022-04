In acest an, cei care poarta numele Sfantului Mucenic Gheorghe se pot sarbatori in a doua zi a Sfintelor Pasti, pentru ca praznicul acestuia, 23 aprilie, coincide cu Sambata Mare. In total, este vorba de peste un milion de romani, cel mai raspandit prenume fiind Gheorghe. Conform normelor canonice ale Ortodoxiei, sarbatorirea sfintilor mari ale caror praznice cad in Vinerea Mare sau in Sambata Mare este transferata a doua zi de Pasti, a informat basilica.ro. Datele Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date arata ca este vorba despre 695.513 barbati si 375.883 femei,…