Sfântul Ioan Sinaitul. "Nu mai credeţi şi nu mai interpretaţi visele. Sunt de la Diavol" Visul este o miscare a mintii, in vreme ce trupul se afla nemiscat, scrie almeea.ro. Nalucirea este o clintire a mintii, in timp ce trupul este treaz. Nalucirea este o reprezentare a ceea ce nu exista in realitate. Diavolii s-au apucat sa ne tulbure prin visuri. Ne arata in visuri cum rudele noastre plang, mor, se necajesc si se chinuie din pricina noastra. Cel care crede in visuri seamana cu cineva care alearga dupa umbra sa si se straduieste sa o prinda. Diavolii slavei desarte apar in somnul nostru in chip de profeti. Sireti cum sunt, isi dau seama ca unele lucruri se vor intampla… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

