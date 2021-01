Sfântul Ioan, sfârșitul sărbătorilor de iarnă: Două milioane de români îşi sărbătoresc astăzi onomastica Astazi, 7 ianuarie, cand este marcata ultima zi a sarbatorilor de iarna, aproximativ doua milioane de romani isi sarbatoresc onomastica. Aproximativ doua milioande de romani poarta numele de Ion, Ioana și derivatele acestora. Sunt peste 1,3 milioane de barbati care poarta acest nume si peste 650.000 de femei. Dintre prenumele masculine cel mai intalnit este Ioan – 464.046. Se intalnesc, de asemenea, prenumele Ion – purtat de 355.398 de romani, Ionel – 137.827, Ionica – 4.539, Ionita – 1.973, Ionut – 355.244, Ivan – 6.597, Jan – 4.671, Jean – 3.530 si Nelu – 20.741. In randul femeilor, cel mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

