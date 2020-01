Stiri pe aceeasi tema

- Poporul creștin il sarbatorește astazi pe Sfantul Ioan Botezatorul. In carțile sfinte, Ioan Botezatorul este cunoscut ca fiind cel care pregatește oamenii pentru intalnirea cu Fiul lui Dumnezeu, botezandu-i pe fiecare in apele sfinte ale raului Iordan și propovaduind cuvantul Lui peste tot in lume.…

- Crestinii ortodocsi de pretutindeni sarbatoresc in fiecare an, la data de 7 ianuarie Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, fiul Elisabetei si al preotului Zaharia, nascut in cetatea Orini. El este cunoscut sub denumirea de “Inaintemergatorul”, pentru ca a anuntat venirea lui Hristos. Biserica a inchinat…

- MESAJE SFANTUL ION 2020. De ziua Sfantului Ioan Botezatorul, aproximativ 2 milioane de romani iși serbeaza onomastica. Potrivit statisticilor Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, 1.988.021 de romani, dintre care…

- Ziarul Unirea Cui trebuie sa ii spui ”la mulți ani” de Sfantul Vasile. Nume sarbatorite in prima zi a noului an Cui trebuie sa ii spui ”la mulți ani” de Sfantul Vasile. Nume sarbatorite in prima zi a noului an Aproape 600.000 de romani, in majoritate barbati, iși sarbatoresc onomastica pe 1 ianuarie…

- In 27 decembrie este sarbatorit Sfantul Ștefan. Este motiv de sarbatoare pentru peste 400.000 de romani care-i poarta numele. In a treia zi de Craciun iși sarbatoresc onomastica persoanele care poarta numele Ștefan, Ștefania, Ștefana, Ștefanuț, Stefanela, Ștefanica, Stefanos, Stefania, Stefanida, Stefanel,…

- Pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun, credincioșii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Ștefan, al carui nume inseamna ”cununa lui Dumnezeu”. Sfantul Ștefan era tanar, frumos, bun orator și un remarcabil psiholog, un om cu o personalitate puternica. A predicat invațaturile lui Iisus și a atras atenția…

- „Tenisii lui Iisus”, creati de un studio de design din New York si care contin in interiorul talpilor apa sfintita din raul Iordan, au fost vanduti la cateva minute dupa ce au fost lansati online, cu...