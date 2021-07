Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizari cod galben și portocaliu de vreme rea. Sunt așteptate ploi caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii și grindina. COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 19 iulie, ora 14:00 – 20 iulie, ora 10:00…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, doua atenționari, una de canicula – cod galben, cealalta de instabilitate atmosferica deosebit de accentuata – cod portocaliu, valabile vineri și sambata. COD GALBEN Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula Interval…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri dimineața o avertizare Cod portocaliu și o avertizare Cod galben in mare parte a țarii.Cod portocaliu de furtuni in județul Cluj.Astfel, avertizarea de Cod portocaliu este valabila de vineri, 16 iulie, ora 10:00, pana sambata, 17 iulie, ora 06:00.In…

- Vremea continua sa treaca de la o extrema la alta in aceasta perioada.Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o noua avertizare de vreme severa, de tip cod portocaliu, care cuprinde aproape intreaga țara, inclusiv județul Suceava.Fenomenele vizate sunt vijelii puternice, grindina, ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi, la ora 10.00, o avertizare meteo cod portocaliu de vijelii puternice, grindina, cantitați de apa importante, valabila in mare parte din țara, inclusiv in județul Vrancea. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 25-06-2021…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) informeaza ca in perioada 11 iunie, ora 12:00 – 13 iunie, ora 23:00 vor fi manifestari de instabilitate atmosferica. In intervalul menționat, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial,…

- In timp ce in aproape toata țara este avertizare de cod galben de precipitații, Administrația Naționala de Meteorologie a transmis, pe 31 mai, o avertizare referitoare la averse pentru județele Timiș și Caraș-Severin. Meteoreologii au emis comunicari pentru prognoza meteo privind toate județele. Majoritatea…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 19-05-2021 Ora : 10:30 Nr.mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 19 mai,…