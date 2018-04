Stiri pe aceeasi tema

- Ortodocsii il pomenesc luni pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta. Sarbatorit in fiecare an pe 23 aprilie, Sfantul Gheorghe este unul dintre cei mai iubiti sfinti din calendarul ortodox.

- In credinta populara se zice ca atunci cand broastele canta pentru prima data, Sfantul Gheorghe ia cheile de la Samedru (Sfantul Dumitru) si deschide portile naturii catre viata. In unele zone, in ziua de Sf. Gheorghe, barbatul pune ramuri verzi la stalpii portilor, la ferestre si usi, la…

- In fiecare an, la 23 aprilie, credincioșii il praznuiesc pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruința. Sfantul Gheorghe s-a nascut in Capadocia, din parinți creștini. A urmat cariera militara și a ajuns comandant in armata imparatului Dioclețian. VEZI: MESAJE de Sfantul Gheorghe: Urari…

- Vinerea Mare sau Vinerea Seaca, Vinerea Paștilor, Vinerea Patimilor, este o zi de mare doliu a intregii crestinatati pentru ca in aceasta zi a fost rastignit si a murit Mantuitorul lumii, Iisus Hristos.De azi, salariații din Romania au acest DREPT! Legea a intrat in vigoare In aceasta…

- Crestinii ortodocsi ii sarbatoresc astazi pe Sfintii 40 de Mucenici, soldati romani care pentru credinta lor au fost omorati in vremea imparatului Licinius, din porunca guvernatorului Agricola, 9 martie fiind si ziua in care s-a pastrat traditia de a se prepara si imparti mucenici, copti sau fierti,…

- Micul simbol al primaverii, legat cu fir impletit roșu și alb, purtat in piept sau la mana de catre fete și femei are o istorie veche pe aceste taramuri și este menit sa faca trecerea dinspre iarna spre primavara. Credintele romanesti stravechi investesc martisorul cu puteri deosebite. Martisorul este…

- Obiceiuri, traditii si superstitii in postul Paștelui. Ce sa nu faci in Postul Mare, cel mai lung post de peste an • Ce sa nu faci in Postul Paștelui • Rugaciune de spus in Postul Mare sau Postul Paștelui. In 2018, Postul Paștelui are loc in perioada 19 februarie – 7 aprilie. In acest an, […]

- Sunt unele dintre cele mai puțin cunoscute obiceiuri, dar batranii inca le respecta in anumite regiuni din țara. Cele mai multe au rolul de a-i feri pe oameni de rele, conform credinței populare.