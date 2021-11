Sfantul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al Romaniei, celebrat astazi  

Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Andrei, apostolul ocrotitor al romanilor, este celebrat in fiecare an pe 30 noiembrie. Incepe sezonul sarbatorilor de iarna, care continua cu Sfantul Nicolae, pe 6 decembrie, si se incheie de Boboteaza, anul viitor, pe 6 ianuarie.

- Ansamblul dateaza din secolul al X lea si este de mare importanta pentru crestinismul rasaritean. Primele sapaturi au fost realizate de un colectiv de arheologi condus de Ion Barnea. Din pacate, nu poate fi vizitat in prezent, dar exista un proiect privind reabilitarea sa in viitor si introducerea in…

- Informatiile despre Cetatea Troesmis dateaza din secolul I d.H. Timp de mai bine de 50 de ani, in cursul sec. II d.H. orasul a fost casa celebrei Legiuni a V a Macedonica. Situl a fost studiat pentru prima data in 1878 de catre Grigore Tocilescu In secolele XVIII si XIX, multi sateni au folosit piatra…

- Apreciatul artist vizual al Dobrogei, Mircea Bezergheanu, a lansat filmuletul de promovare a primei parti dintr-o serie de film dedicata Dobrogei. Internautii au fost uimiti de calitatea imaginii si a prezentarii misteriosului pamant dintre Dunare si Marea Neagra.

- Complexul Muzeal de la Adamclisi este format din monument triumfal, cetate si muzeu. Cetatea a fost intemeiata de romani pe locul unei mai asezari autohtone, de origine getica. Atat cetatea, cat si monumentul dateaza de la inceputul secolului II dupa Hristos, avand ca reper lupta purtata intre daci…

- Orasul antic Callatis este un sit arheologic aflat pe teritoriul municipiului Mangalia, intemeiat de colonistii greci din Heracleea Pontica, la sfarsitul secolului VI inainte de Hristos. Sapaturile arheologice au fost initiate la inceputul secolului XX, dar nu pot fi realizate sistematic deoarece orasul…

- In vara-toamna anului 1926, mii de ostasi doborati in Marele Razboi au fost inhumati in Cimitirul de onoare de la Mircea Voda, judetul Constanta. Natii si religii odihnesc laolalta in tarana Dobrogei, vegheate de maicute ortodoxe.

- Deși pe la inceputul sezonului estival, autoritațile bulgare au anunțat ca turiștii romani vor putea merge in Bulgaria doar cu actul de identitate sau pasaportul pana la finalul sezonului, indiferent de situatia epidemiologica, vecinii de peste Dunare eliminand orice restrictie pentru romani, iata ca…