Sfantul Andrei Ocrotitorul Romaniei. Slujba mare la Pestera Sfantului Andrei. Trei inalti ierarhi vor sluji acolo

- Patriarhia Romana va distribui 1410 de exemplare din Noul Testament cu Psalmi militarilor romani aflati in misiune in afara granitelor tarii: Afganistan, Polonia, Mali etc, informeaza basilica.ro. Distribuirea se va realiza in viitorul apropiat prin intermediul Sectiei de Asistenta Religioasa din cadrul…

- INEU. Eveniment important pentru comunitatea ortodoxa din orasul Ineu: au fost sfințite lucrarile de renovare a bisericii ortodoxe si pictura refacuta a sfantului lacas. Pe langa reprezentantii administratiei locale si judetene, la eveniment au participat mitropolitul Banatului, IPS Ioan, arhiepiscopul…

- Doua slujbe de pomenire pentru cei 64 de tineri morti in incendiul din clubul bucurestean Colectiv vor fi savarsite, miercuri, la patru ani de la tragedie, de Arhiepiscopia Bucurestilor. Potrivit unui comunicat al Biroului de Presa al Patriarhiei Romane transmis AGERPRES, primul parastas va fi oficiat,…

- Primul parastas va fi oficiat, incepand cu ora 10,00, in curtea Bisericii Sfantul Nicolae - Brosteni, la monumentul edificat in memoria tinerilor de Arhiepiscopia Bucurestilor, la initiativa Patriarhului Daniel. Slujba va fi precedata de Sfanta Liturghie, care va incepe la ora 08,30. Al doilea…

- Astazi, incepand cu ora 08.00, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba de sfintire mare a bisericii cu hramurile "Adormirea Maicii Domnului si Sfanta Cuvioasa Parascheva" din Ovidiu, situata pe strada Nationala, langa Primarie.Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului, credinciosii…

- Parintele Arhimandrit Pavel Nicolaescu a fost ingropat marti 24 septembrie, la Manastirea Topolnita, liturghia fiind savarsita de Preasfintitul Parinte Siluan, Episcopul romanilor ortodocsi din Ungaria si loctiitor al Episcopiei Daciei Felix impreuna cu Preasfintitul Parinte Nicodim, Episcopul Severinului…

- Biserica Nașterea Maicii Domnului, din Otopeni, duminica, 8 septembrie. Prima mare sarbatoare a anului bisericesc a umplut lacașul sfant din Otopenii de Sus de rugaciune și de frumos. O mare de credincioși a caror inimi bat necontenit pentru bunatatea, blandețea și marinimia Maicii Domnului s-au recules…

- Duminica, 8 septembrie, creștinii sarbatoresc Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. Cu aceasta ocazie, Preasfințitul Vasile Bizau va participa la hramul Bisericii greco-catolice din Șișesti. In cadrul Sfintei Liturghii, celebrata de la ora 10:30, va ridica la treapta preoției pe diaconul Frinc…