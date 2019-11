Sfântul Andrei 2019: Care este primul lucru pe care trebuie să îl faci dimineaţa şi ce semnifică această tradiţie Graul este un simbol in tradiția folclorica, dar și in cea religioasa. Bobul de grau incolțit este simbolul vieții care biruiește moartea. In lumea ortodoxa, este privit drept simbol dumnezeiesc, al creștinilor care il poarta mereu pe Dumnezeu in suflet. Este un simbol al belșugului, dar și un prevestitor al recoltelor de anul viitor. Oricine se poate pregati sa afle cum ii va fi tot anul urmator. Intr-un ghiveci sau, pur și simplu, pe un strat de vata umeda, se pun la incolțit boabe de grau. Se folosește cate un recipient pentru fiecare membru al familiei. Se spune ca aceluia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Graul se poate pune la incoltit si in ziua de Sfantul Andrei, dar si in ajun dupa ce ferestrele si usile casei au fost frecate cu usturoi pentru tinerea la distanta a raului. Unii superstitiosi sustin ca graul se pune la incoltit in prima ora a zilei Sfantului Andrei, adica imediat dupa miezul noptii…

