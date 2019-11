Stiri pe aceeasi tema

- An de an, pe 30 noiembrie, in ultima zi a lunii, romanii sarbatoresc Sfantul Andrei. In aceasta zi, se pune grau la incoltit, un obicei care iti arata daca vei avea noroc si sanatate in viitor.

- MESAJE SFANTUL ANDREI 2019. La mulți ani și fie ca SF ANDREI sa te calauzeasca mereu! MESAJE DE SFANTUL ANDREI. In jur de 700000 de romani poarta numele de Andrei. Cei care nu pot sa le ureze pe viu sarbatoritilor cele dorite o pot face printr-un simplu SMS. Cei interesati au la dispozitie mesaje…

- Noaptea de Sfantul Andrei este intr-un fel echivalentul romanesc al nopții de Halloween și este insoțita de multe tradiții romanești și superstiții. Ce trebuie sa facem și ce este interzis știe Cristina Vaduva și a sa invitata.

- Sarbatoarea Sfantului Andrei este una foarte importanta pentru romani și cu acest prilej sunt respectate o mulțime de obiceiuri și tradiții. O tradiție veche de sute de ani este cea in care romanii pun graul la incolțit. De ce se pune grau la incolțit de Sfantul Andrei, conform vechii tradiții Inainte…

- Potrivit stravechilor credinte pagane, in noaptea Sfantului Andrei – noaptea dintre 29 si 30 noiembrie – spiritele malefice se dezlantuie. Hotarul dintre lumea alba si lumea neagra, dintre cele vazute si cele nevazute dispare, iar strigoii, moroii si pricolicii isi fac de cap: fura mana vacilor (le…

- Rugaciunea catre Sfantul Apostol Andrei, care se rostește in seara de 29 noiembrie, inainte de marea sarbatoare, are puteri divine și aduce protecție și bunastare tuturor credincioșilor. Sfantul Andrei se celebreaza an de an, pe 30 noiembrie, zi cu semnificație aparte pentru creștinii ortodocși.

- In noaptea de Sfantul Andrei vin strigoii, varcolacii, mortii vii si spiritele ratacite, Acestea au dreptul de a umbla nestingheriti prin lume. Este o noapte in care iubirea pare posibila pentru toti. Incarcata de magie si credinta, de sacru si profan, desprinsa parca din povestile infricosatoare si…

- "Se instituie ziua de 1 martie - Ziua Martisorului, ca zi de sarbatoare nationala. Ziua Martisorului poate fi marcata de catre autoritatile publice centrale si locale si de celelalte institutii ale statului, de catre societatea civila si persoane fizice si juridice de drept public ori privat, prin…