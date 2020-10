Sfanta Parascheva. Unde avem, in judetul Constanta, biserici cu hramul sfintei Parascheva

Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Cuvioasa Parascheva de la Iasi, numita "cea Noua", "a Moldovei luminatoare" si lauda intregii Ortodoxii, s-a nascut in satul Epivat din Tracia rasariteana, aproape de Constantinopol, la inceputul secolului al Xl-lea, din parinti binecredinciosi si de bun neam ("Patericul Romanesc" 1, arhimandrit…

- Mitropolitul Teofan al Moldovei si Bucovinei a acuzat, joi, ca decizia autoritatilor de a interzice celor care nu au domiciliul in Iasi sa participe la evenimentele dedicate Sfintei Cuvioase Parascheva este discriminatorie. Prelatul spune ca masura „incalca numeroase prevederi legale si principii internationale…

- Zilele Iașului in condiții pandemice, de Sfanta Parascheva. „Am luat act de decizia autoritaților. In esența ei, sarbatoarea nu este afectata. Sfanta Liturghie de pe 14 octombrie, ziua de praznuire a ocrotitoarei Moldovei, va avea loc. Noi vom continua sa ne organizam pentru acei credincioși care vor…

- Potrivit unui comunicat al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, racla va ramane asezata in baldachinul din curtea Mitropoliei timp de o saptamana si vor fi create culoare speciale pentru pelerini. ”Pentru a se evita o concentrare a inchinatorilor de-a lungul a doar cateva zile, racla cu moastele…

- Biserica Ortodoxa cinsteste Inaltarea Sfintei Cruci.La 14 septembrie Biserica Ortodoxa cinsteste Inaltarea Sfintei Cruci. Cu acest prilej astazi, de la ora 09.30, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie la manastirea Dervent, cu prilejul unuia dintre hramuri, conform unui comunicat…

- In conditii normale peste o saptamana ar trebui sa inceapa anul scolar 2020 2021.Astazi, de la ora 09.30, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie la biserica "Sfanta Maria" cu hramul "Nasterea Maicii Domnului", situata in Constanta, pe bulevardul 1 Mai Zona Far. Dupa slujba…

- Joi, 6 august, Biserica Ortodoxa praznuieste Schimbarea la Fata a Domnului. Cu acest prilej, de la ora 8.30 , IPS Teodosie, ArhiepiscopulTomisului, va savarsi Sfanta Liturghie in tinda bisericii parohiei "Sf. Mina" din Parcul Tabacarie, Constanta. Credinciosii vor putea cinstimoastele Sfantului Mucenic…

- Astazi, 20 iulie, de la ora 23.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie la manastirea Dervent, din judetul Constanta. Sfanta Mironosita Maria Magdalena Pe 22 iulie, Biserica Ortodoxa o cinsteste pe Sfanta Mironosita si intocmai cu Apostolii Maria Magdalena. Cu prilejul sarbatoririi…