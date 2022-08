Dupa saptamani de canicula si seceta, au venit si primele ploi. Daca pentru unii au adus bucurie si speranta ca mai pot recupera ceva din culturi si livezi, pentru altii furtunile au semanat probleme. S-au trezit cu gradinile si curtile inundate. In pasul Valcan, doi tineri de 14 si 17 ani au fost loviti de fulger. Aproape intreaga tara este sub cod galben de vreme instabila, valabil pana maine seara. The post “Sfanta Maria ne pune sa schimbam palaria”: Cod galben de ploi, descarcari electrice si masini blocate in torentii de pe bulevardele Romaniei first appeared on Money .