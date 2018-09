Stiri pe aceeasi tema

- Nasterea Maicii Domnului este prima mare sarbatoare din cursul anului bisericesc care a inceput la 1 septembrie. Ea este praznuita pe data de 8 septembrie. Peste 2 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica.

- SFANTA MARIA MICA, 8 septembrie. Potrivit traditiei ortodoxe, rugaciunile adresate Maicii Domnului in aceasta zi de sarbatoare de catre cele care isi doresc un copil sunt mai ascultate ca oricand.

- 29 august 2018 Taierea capului Sf Proroc Ioan Botezatorul. Tradiții și obiceiuri. In data de 29 august, exista credința, larg raspandita in popor sa nu se foloseasca cuțitul in aceasta zi de sarbatoare.Intalnim interdicția de a manca fructe rotude, de exemplu, pepenele nu se consuma in aceasta zi

- Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare este una dintre cele mai importante sarbatori crestine, in mai multe orase fiind organizate procesiuni cu icoane si pelerinaje. Biserica Ortodoxa cinsteste la 15 august Adormirea Maicii Domnului, sarbatoare numita in popor si Uspenia (termenul slav) sau…

- Biserica Ortodoxa il praznuiește, la aceasta data, pe Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul, numit și aducatorul de ploi, ocrotitorul spiritual al temerarilor zborului, t. Prin rugaciunea sa, Sfantul Ilie, a salvat de la moarte poporul din Israel, dupa trei ani si ...

- In calendarul creștin ortodox de vineri, 29 iunie, sunt praznuiți Sfinții Apostoli Petru si Pavel. Postul de Sanperu ia sfarșit, așadar, exista o serie de tradiții și superstiții legate de Sf. Petru și Pavel, aleșii lui Hristos. Biserica Ortodoxa Romana ii praznuiește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel…

- In calendarul creștin ortodox de vineri, 29 iunie, sunt praznuiți Sfinții Apostoli Petru si Pavel. Postul de Sanperu ia sfarșit, așadar, exista o serie de tradiții și superstiții legate de Sf. Petru și Pavel, aleșii lui Hristos. Biserica Ortodoxa Romana ii praznuiește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel…