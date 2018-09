Stiri pe aceeasi tema

- Pe 8 septembrie, creștinii sarbatoresc Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. Povestea venirii pe lume a celei care I-a dat viața Mantuitorului Iisus Hristos, este prezentata sumar in Biblie. Dupa tradiție, parinții sai se numeau Ioachim și Ana și locuiau in orașelul Nazaret din Galileea. Parinții…

- Tradiția populara romaneasca cunoaște mai multe legende despre nașterea Fecioarei Maria, insa toate au la baza dorința lui Ioachim, descendent al regelui David si a Anei, urmașa a neamului lui Aaron (parinții Mariei) de a avea un copil. Batrani, cu frica si cu credința in Dumnezeu, asupriți si considerați…

- A mai ramas puțin timp pana cand creștin ortodocșii vor sarbatori Nașterea Maicii Domnului, prima sarbatoare din cursul anului bisericesc, motiv pentru care dimineața, pe 8 septembrie, iți propunem sa rostești aceasta rugaciune, despre care se spune ca face minuni.

- Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare este una dintre cele mai importante sarbatori crestine, in mai multe orase fiind organizate procesiuni cu icoane si pelerinaje. Biserica Ortodoxa cinsteste la 15 august Adormirea Maicii Domnului, sarbatoare numita in popor si Uspenia (termenul slav) sau…

- Aceasta sarbatoare are data fixa, fiind celebrata mereu pe 6 august, si este considerata a fi una cu o importanta deosebita in randul sarbatorilor ortodoxiei, interpretarea ei fiind aceea de dovada pe care o aduce Mantuitorul direct apostolilor despre dumnezeirea Sa. In ceea ce priveste obieciurile…

- Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul, sarbatorit in 20 iulie, a fost fiul lui Sovac, un preot al Legii Vechi, care locuia in cetatea Tesve din Galaad (Israel). De la aceasta cetate provine numele de Tesviteanul al proorocului.

- Preamarite și preaminunate proorocule al lui Dumnezeu, Ilie, care ai luminat pe pamant cu viața ta ingereasca, cu ravna ta fierbinte catre Dumnezeu Atotțiitorul, cu semnele și cu minunile tale, și cu marea lui Dumnezeu bunavoința fața de tine, fiind ridicat la cer cu trupul intr-un car de foc; invrednicindu-te…