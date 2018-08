Stiri pe aceeasi tema

- Sfintii Mucenici Fotie si Anichit sunt praznuiți in calendarul creștin-ortodox pe 12 august. Acești luptatori ai lui Hristos au patimit in timpul imparatului Diocletian. Anichit era slujbas imparatesc, iar Fotie era nepotul sau. In perioada prigoanei creștinilor, cand mii de creștini erau arestați și…

- Sfanta Maria Mare 2018. Tradiții, obiceiuri și superstiții in Romania. Ciobanii coboara oile de la munte, la Santa Maria Mare Tulesc oile la vale. Fetele poarta planta numita navalnic, care aduce pețitori. Pe 15 august se deschide sezonul nunților, care ține pana la Postul Craciunului

- Creștinii sarbatoresc pe data de 6 august Schimbarea la Fața a Domnului, sarbatoare ce aminteșe de prima minune a lui Iisus. In popor, aceasta sarbatoare se mai numește Pobreajen și se considera cai marcheaza desparțirea de vara. Aceasta sarbatoare se refera la momentul schimbarii minunate la fața a…

- Romanii il sarbatoresc pe Sfantul Ilie, in data de 20 iulie, iar mulți vor trimite mesaje și urari de Sfantul Ilie, celor care iși sarbatoresc onomastica. Noi va venim in ajutor, in acest sens, nu inainte de afla cine a fost Sf. Ilie. Sfantul Ilie, ocrotitorul recoltelor | Reportaj Tunete, trasnete,…

- Sfantul Ilie. Tradiții și superstiții de Sfantul Ilie. In fiecare an, pe data de 20 iulie, se praznuieste Sfantul Ilie, care este o divinitate populara ce a preluat numele si data celebrarii de la Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul. Mesaje de Sfantul Ilie. Ce urari și SMS-uri sa le trimiți sarbatoriților…

- Ziua Universala a Iei este sarbatorita in aceeasi zi cu Sanzienele, pe 24 iunie, zi in care il sarbatorim si pe Sfantul Ioan cel Nou si Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul. De la stramosii daci, la regine, pictori si designeri celebri, ia a strabatut un drum lung in istorie. Daca stii sa o “citesti”…

- Crestinii sarbatoresc nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, cel care l-a botezat pe Iisus Hristos in apa Iordanului, in traditia populara fiind ziua Sanzienelor, femei frumoase cu puteri magice. In Calendarul ortodox , dar si in cel catolic, 24 iunie este ziua de praznuire a Nasterii Sfantului…

- Pompiliu Noapteș, fost director al Școlii Vintileasca și fost primar al aceleași localitați, s-a stins din viața duminica, la varsta de 83 ani. Pompiliu Noapteș a fost director al Școlii Vintileasca din anul 1973, cu mici intreruperi, pana in anul 2006. Absolvent al Facultații de biologie și științe…