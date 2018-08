Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20.000 de pelerini asista, miercuri dimineata, la slujba de Liturghie oficiata de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului la Manastirea Nicula, judetul Cluj, si se roarga la Icoana facatoare de minuni pentru sanatatea lor, dar si pentru pace in tara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Zeci de mii de credinciosi sunt asteptati sa se roage la Icoana facatoare de minuni a Fecioarei Maria de la Manastirea Nicula, din judetul Cluj, care va fi scoasa, marti seara, din biserica, si prezentata pelerinilor de Sfanta Maria Mare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

In contextul apropierii praznicului Adormirii Maicii Domnului (Sf. Maria Mare) din data de 15 august, eveniment care va aduce la Manastirea Nicula circa 50.000 de credincioși, Consiliul Județean...

- O icoana facatoare de minuni cu chipul Maicii Domnului Patimitoarea a fost expusa la Catedrala Mitropolitana din Chisinau. Obiectul sfant, vechi de 100 de ani, a fost adus din localitatea Otcenasovka, Ucraina, la solicitarea credinciosilor.