Sfânta Maria, 15 august. Trupul Maicii Domnului nu a suferit stricăciune Sfanta Fecioara Maria s-a nascut cu pacatul stramosesc si a primit iertare de acest pacat in momentul in care a acceptat sa-L nasca pe Hristos. Invatatura ca ea s-ar fi nascut fara pacatul stramosesc ne face sa afirmam ca ea a avut o alta fire decat cea a tuturor oamenilor, potrivit crestinortodox.ro . Este o invatatura gresita, pentru ca daca Ea i-a daruit Cuvantului o alta fire decat cea pe care noi o avem, inseamna ca firea noastra nu a fost indumnezeita. Sfintii Parinti au afirmat ca Hristos a mantuit ceea ce a asumat, iar ceea ce nu este asumat nu este mantuit.Asadar, Maica Domnului a murit… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

