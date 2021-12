Stiri pe aceeasi tema

- De 17 ani, Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare este, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, gazda stralucita a celui mai mare si rafinat concert de colinde din cate are Maramuresul si Satmarul, un regal solemn, in care vin sa-si colinde…

- Duminica, 19 decembrie 2021, cea dinaintea praznicului Nasterii Domnului, cand se citeste Evanghelia Sfintilor Parinti dupa trup ai Domnului, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, s-a aflat, in duminica dinaintea marelui praznic imparatesc, dupa o traditie ce dureaza de…

- Duminica, 12 decembrie (a XXVIII-a dupa Sfintele Rusalii), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, liturghisește și predica la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Municipiul Baia Mare. Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar, liturghisește și predica…

- Vineri, 3 decembrie 2021, in Sala „Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul” din ansamblul Catedralei Episcopale „Sfanta Treime” din Baia Mare, a avut loc Ședința solemna de indata a Consiliului Local baimarean, in Anul Centenar al nașterii Regelui Mihai I (1921-2021). La sedinta Consiliului Local au fost…

- Luni, 8 noiembrie 2021, cand Biserica Ortodoxa sarbatoreste Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil si al tuturor cerestilor puteri, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca in Catedrala din Sighetu Marmatiei, in fruntea uni sobor…

- Marti, 19 octombrie 2021, au continuat conferintele preotesti in Episcopia Maramuresului si Satmarului, cu intalnirea de la Baia Mare, care a avut loc in Catedrala Episcopala „Sfanta Treime”, sub presedintia Preasfintitului Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, in cadrul careia au luat…

- Duminica, 10 octombrie 2021 (a XX-a dupa Rusalii), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului liturghisește și predica la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Municipiul Baia Mare. In cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa va hirotoni pe teologul Vlad Nechita intru diacon,…