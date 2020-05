Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 21 aprilie 2020, a treia zi a praznicului Invierea Domnului, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie in Paraclisul Episcopal din Baia Mare in fruntea unui sobor de preoți și diaconi alcatuit din angajații acestuia: Arhim. Dr. Casian Filip,…

- Joi, 16 aprilie 2020, Sfanta și Marea Joi, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a oficiat Denia celor 12 Evanghelii la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare in fruntea unui sobor alcatuit din preoții și diaconii Catedralei. La strana au dat raspunsurile cantareții…

- Joi, 16 aprilie 2020, de la ora 9,00, Joia Mare din Sfanta Saptamana a Patimilor Mantuitorului nostru Iisus Hristos, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie in Paraclisul Episcopal din Centrul Eparhial din Baia Mare, in fruntea unui sobor restrans…

- Duminica, 12 aprilie 2020, de praznicul Intrarea Domnului in Ierusalim (Floriile), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca in Paraclisul Episcopal cu hramul „Intrarea in biserica a Maicii Domnului” de la Centrul Eparhial din Baia Mare,…

- Vineri, 3 aprilie 2020, cu incepere de la ora 16,00, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie a Darurilor inainte Sfințite in Paraclisul Episcopal „Intrarea in biserica a Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial din Baia Mare. Din soborul…

- Miercuri, 1 aprilie 2020, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat, de la ora 15,00, in Paraclisul Episcopal din Baia Mare, cu hramul „Intrarea in biserica a Maicii Domnului”, slujba Canonului cel Mare al Sfantului Andrei Criteanul si Sfanta Liturghie a Darurilor…

- Duminica, 29 martie 2020, a patra din Postul Sfintelor Pasti, a Sfantului Cuvios Ioan Scararul, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie a Sfantului Vasile cel Mare in Paraclisul Episcopal cu hramul „Intrarea in biserica a Maicii Domnului” din incinta…