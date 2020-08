Sfanta Cuvioasa Teodora de la Sihla. Slujba de anticiparea hramului la Manastirea de la Crucea-judetul Constanta

Pe data de 7 august, Biserica Ortodoxa Romana o cinsteste pe Sfanta Cuvioasa Teodora de la Sihla, ocrotitoarea manastirii din apropierea localitatii constantene Crucea. Astfel, astazi, 2 august, incepand cu ora 08.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia aici Sfanta Liturghie, ca anticipare a hramului, potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului. Sfanta Teodora de la Sihla s a nascut in localitatea Vanatori, in judetul Neamt, pe la anul 1650 si a fost, in tinerete, casatorita ...