Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la „Institutul Regional de Cardiologie” din Iași trebuie imparțite pe mai multe etape a afirmat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. Șeful forului județean a declarat ca valoarea aproximativa a proiectului se va ridica la 300 de milioane de euro. Pana la sfarșitul saptamanii…

- Formația Zdob și Zdub și Frații Advahov ar putea primi titlul de cetațean de onoare al județului Iași, Romania. Anunțul a fost facut astazi de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, pe o rețea de socializare. Potrivit sursei citate, un proiect de hotarire in acest sens va fi supus aprobarii…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a fost pus sub inculpare de procurorii anticoruptie in dosarul in care este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu numirea unui consilier al sau, Vlad Baba, in functia de director interimar al Scolii Populare de Arte „Titel Popovici”. In acest…

- Procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de presedintele CJ Iasi, Costel Alexe, in dosarul „Baba-Alexe". Astfel, liderul liberalilor ieseni a capatat o noua calitate procesuala in acest caz, devenind din suspect, inculpat. De asemenea, in cazul lui Vlad Baba s-a extins urmarirea…

- Directorul comercial al Blue Air, Krassimir Tanev, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca din vara compania va aloca doua avioane bazei de la Iasi si ca vor fi operate, in total, 46 de zboruri pe saptamana catre 13 rute directe. In prezent, de la Iasi se poate zbura cu Blue Air…

- Presedintele Consiliului Judetean, Costel Alexe, a participat la o dezbatere pe aceasta tema, organizata de Directia Agricola Judeteana, care a reunit producatori locali și retaileri. „Iașul este un județ cu mari perspective in sectorul agricol, iar fermierii ieșeni au demonstrat ca se poate face agricultura…

- Ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu spune ca vrea sa modifice legislatia privind irigatiile, astfel incat sa fie introduse si sisteme locale sau microsisteme de irigat la ferme, ceea ce ar permite reducerea costurilor cu energia si apa si pentru fermierii ce folosesc astfel de echipamente. De asemenea,…

- Inca de acum cateva luni, am atras public atentia si, din pacate, se confirma: Institutul Regional de Medicina Cardiovasculara de la Iasi are putine sanse de a fi construit cu fonduri europene. Introdus de liberali si de useristi in Planul National de Redresare si Rezilienta la capitolul „Construirea…