SF-ul de 1,69 milioane de euro al viitorului spital modular de lângă Județean a atras șapte ofertanți Violeta Stoica Pe 3 noiembrie s-au deschis ofertele depuse pentru studiul de fezabilitate al spitalului modular ce ar urma sa fie construit la Ploiești, documentație estimata de Consiliul Județean Prahova, autoritatea contractanta, la 8,33 milioane de lei fara TVA, adica 1,69 milioane de euro. Data fiind valoarea mare a contractului, ofertanții nu s-au lasat așteptați, iar șapte dosare – un ofertant unic și șase asocieri de firme – au fost depuse pana la termenul-limita. Potrivit datelor publicate in SEAP, au participat la deschiderea ofertelor ofertantul unic Tesseract Architecture; asocierea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

