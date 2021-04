Stiri pe aceeasi tema

- Paștele catolic are numeroase obiceiuri și tradiții care sunt respectate cu sfințenie în ziua de Paște. Cel mai cunoscut obicei este mersul la stropit, o tradiție respectata de ani de zile cu sfințenie. Mersul la stropit de Paștele Catolic 2021 Mersul…

- TRADITII MARTISOR // In unele zone, copiii purtau martisorul 12 zile la gat, iar apoi il legau de ramura unui pom tanar. Daca in acel an pomului ii mergea bine, insemna ca si copilului ii va merge bine in viata si va fi sanatos.In alte cazuri, martisorul era pus pe ramurile de porumbar sau paducel in…

- Prima zi din primavara este insotita de o serie de credinte si superstitii. De 1 Martie, fetele primesc martisoare de la baieti, iar parintii le leaga copiilor o moneda la gat sau la mana pentru ca acestia sa fie feriti de boli si necazuri tot anul. Se spune ca felul in care traiesti prima zi a primaverii,…

- Dragobetele 2021 - Obiceiuri si traditii stravechi de sarbatoarea DragobeteluiSarbatoarea Dragobetelui are o simbolistica bogata si interesanta. Dragobetele ingemaneaza in esenta sa atat inceputul, cat si sfarsitul – inceputul unui nou anotimp si al reinsufletirii naturii, sfarsitul desfatarilor lumesti…

- Dragobetele este o sarbatoare populara dedicata iubirii și este 100% romaneasca. Ea este echivalentul sarbatorii internaționale Valentine’s Days. Simbol al inceputului de dragoste la tinerele fete sunt asa numiti Dragobeti, muguri ai arborilor de padure pe care ii culeg si ii poarta la ureche in ziua…

- In fiecare an, pe data de 24 februarie, romanii sarbatoresc Dragobetele, varianta mioritica a zilei de Valentine's Day. Dragobetele semnifica iubirea, natura și renașterea. Este o sarbatoare vesela, in care romanii au o ocazie in plus pentru a cinsti iubirea. In continuare va prezentam mai multe tradiții…

- Pe 14 februarie, de Sfantul Valentin, indragostitii din intrega lume celebreaza iubirea. Sarbatoarea vine cu o serie de traditii si obiceiuri, printre care si o veche traditie anglo-saxona pentru fetele nemaritate care vor sa isi afle ursitul.

- Faurar, Fluierar sau Luna Lupilor, luna februarie, cunoscuta și ca luna indragostiților, va avea 28 de zile. Aceasta perioada este marcata, in tradiția populara, de o serie de momente care pregatesc lucrarile agricole de primavara și de sarbatori ale iubirii. In 2 februarie, crestinii sarbatoresc Intampinarea…