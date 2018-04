Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 120, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din cauza gripei este o...

- Inca doua femei au murit din cauza gripei iar medicii au confirmat vineri existența virusului. Este vorba despre doua femei de peste 70 de ani, una din județul Mureș și una din județul Arad. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 90. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- O tanara in varsta de 17 ani din judetul Covasna, care era insarcinata, a murit din cauza gripei la Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a anuntat vineri ca numarul…

- Peste 141.000 de cazuri de infectii respiratorii s-au inregistrat in ultima saptamana, cu 67 la suta mai multe fata de perioada similara a anului trecut. De la inceputul acestei ierni au fost confirmate peste o mie de cazur de gripa, cele mai multe - 324 - in Bucuresti si in judetele Iasi, Constanta,…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit din cau...

- Acesta este al doilea caz de deces de la aceasta unitate medicala si al cincilea din Iasi din acest sezon. Numarul cazurilor de gripa din judetul Iasi a ajuns la 38, fiind diagnosticate trei cazuri noi. Din cele 38 de cazuri de gripa cate exista in Iasi, 18 sunt cazuri de gripa tip B, 19 de tip A, subtip…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, sambata, ca a fost confirmat al 18-lea deces provocat de gripa, la o femeie in varsta de 60 de ani, din m...

- Al optsprezecelea deces provocat de gripa a fost confirmat in Galati, la o femeie in varsta de 60 de ani, confirmata cu virus gripal tip B, "avand conditii medicale preexistente si nevaccinata antigripal, anunta sambata, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)....