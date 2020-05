Stiri pe aceeasi tema

- Avioane militare turce au perturbat deplasarea unui elicopter grec in care se aflau ministrul Apararii, Nikos Panagiotopoulos, si seful Statului Major al armatei Greciei, generalul Konstantinos Floros, sustine Guvernul de la Atena, in timp ce Turcia respinge acuzatiile, informeaza Associated Press,…

- Dupa cum a precizat ministrul grec al turismului, Haris Theoharis pentru ziarul The Guardian, sezonul estival ar putea incepe in luna iulie, adica mai tarziu decat data obisnuita, dar la timp pentru a prinde perioada de varf. Ministrul grec al dezvoltarii, Adonis Georgiadis, a declarat ca o mare parte…

- Palatul Regal din Tatoi, Grecia (foto: Pinterest\Allyson Seymour) Ministrul Culturii si Sportului din guvernul de la Atena, Lina Mendoni, a prezentat la 21 aprilie proiectul studiului de fezabilitate si durabilitate al renovarii Palatului Regal de la Tatoi si a domeniului aferent, a anuntat cotidianul…

- Aproape 52.000 de membri ai forțelor de ordine vor fi prezenți pe drumuri, iar polițiștii stagiari vor intari posturile de poliție. Se va interveni cu elicoptere și drone, pentru a se depista orice grec care incearca sa plece ”in excursie” la casa de la țara. Un ofițer de rang inalt a amintit ca in…

- Grecia a raportat joi primul deces in contextul epidemiei de COVID-19, la Patra, in partea continentala a tarii, si a raportat pana acum 117 purtatori de coronavirus. MSF considera ca refugiatii care traiesc in conditii mizere in tabere sunt mai expusi la imbolnavire. "Evacuarea taberelor din insulele…

- Guvernul spaniol a decis marti sa interzica toate zborurile intre Italia si Spania pana la 25 martie pentru a limita propagarea noului coronavirus, in contextul in care numarul persoanelor contaminate continua sa creasca, potrivit jurnalului oficial de la Madrid, informeaza AFP si Reuters potrivit…