Sezonul "scolilor de vara" a inceput. Cati bani sunt aruncati din bugetul statului

- Ministerul Finantelor, Ministerul de Interne si Ministerul Sanatatii sunt principalii beneficiari de fonduri in urma primei rectificari bugetare din acest an, in timp ce Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Cercetarii si Ministerul Energiei sunt institutiile care se vor confrunta cu cele mai semnificative…

- Cauza penala privind legalitatea desfasurarii licitatiilor de procurare a carnetelor de pasapoarte cu cip integrat, in care este invinuit presedintele grupului de lucru inter-ministerial pentru petrecerea licitatiilor respective, a fost expediata in instanta de judecata. Procuratura Anticoruptie anunta…

- 1. JURNAL ARADEAN. E sezon estival și viața pare mai dinamica, mai cu nerv. Cum apreciați, sub aspect economic, societatea romaneasca și aradeana ? SAMUEL CABA. Sezonul estival a debutat și urmeaza vacanțele care, sa recunoaștem, nu ar fi posibile daca economia romaneasca nu ar fi una vie.…

- Primarul Emil Boc a declarat ca prin acest proiect Cluj-Napoca da semnalul privind directia de evolutie spre transportul public nepoluant. "Pentru prima data in Romania se introduc in circulatie autobuze electrice, fiind un eveniment in premiera nationala. Vreau sa multumesc cetateanului elvetian, pentru…

- Printul Harry al Marii Britanii si fosta actrita americana Meghan Markle se casatoresc sambata, la Windsor. Ceremonia, despre care ei au spus ca nu va fi una foarte solemna, ci distractiva si centrata pe sarbatorirea impreuna cu oamenii, va incepe la ora Romaniei 14.00. Printii George si Charlotte vor…

- Suma care s-a cuvenit statului roman din activitatea de exploatare a resurselor minerale din perimetrele de exploatare de pe raza judetului Suceava a fost, in cursul anului trecut, de 12,428 milioane lei, adica aproximativ 2,7 milioane euro. Suma reprezinta 5% din valoarea produselor miniere ...

- Mesaj dur al lui Klaus Iohannis. Președintele a transmis un semnal coaliției de guvernare. Este un nou atac pe care șeful statului il face la adresa masurilor, in special cele fiscale și din justiție, luate de PSD și ALDE. ” Imi doresc o țara puternica, bine ancorata in Europa și in valorile europene.…

- Veniturile la bugetul de stat pentru anul 2018 au crescut cu peste 303 milioane de lei. Majorarea s-a inregistrat datorita creșterii economice, sporirii comerțului extern, precum și majorarii salariului mediu pe economie.