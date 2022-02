Sezonul iubirii și poveștile sale E perioada aceea minunata din an cand vorbim despre iubire, soare, cand e inca inceput de an și avem planuri, cand ne bucuram ca se apropie primavara, așa ca e o perioada buna sa citim și povești de dragoste. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul celor 8 sezoane, echipa „Visuri la cheie” a schimbat viața a zeci de familii. Acum au inceput inscrierile pentru cel de-al noualea, iar prezentatorul Dragoș Bucur a facut declarații. Dragoș Bucur și arhitecții sunt gata de transformare. „Incepem sezonul 9 Visuri la cheie, iar asta ma bucura…

- Salvamont Romania anunța ca, in 2021, a consemnat un ”record nedorit” – cel mai mare numar de acțiuni inregistrate pe parcursul unui an in istoria salvarii montane din Romania.Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din Romania și Consiliul Serviciilor Publice Salvamont au centralizat activitatea…

- Pe langa infectarile cu Covid, medicii de familie și medicii specialiști din Neamț au raportat 10.074 cazuri de infecții respiratorii acute și pneumonii in acest sezon rece. Mai puțin cu aproape 400 de cazuri fața de aceeași perioada a anului trecut (10.470), arata datele furnizate de Direcția de Sanatate…

- Apoi, lucrarile de restaurare ar putea dura doi ani. Bojdeuca lui Ion Creanga, cel mai vizitat obiectiv al Muzeului National al Literaturii Romane Iasi, va putea fi vizitat in anul 2022 doar o zi, urmand ca mai apoi sa fie inchis pentru lucrari de restaurare si renovare. Muzeul are anual peste 50.000…

- Sezonul sarbatorilor de iarna a inceput, astfel ca tot mai multe gospodine se gandesc deja ce preparate vor pune pe masa de Craciun. Printre numeroase deserturi, pe lista se afla și turta dulce cu miere, care este fara dar și poate cel mai ravnit deliciu in aceasta perioada. Iata cum se prepara in doar…

- Politistii lugojeni fac apel la proprietarii sau chiriasii de locuinte sa fie vigilenti in aceasta perioada. Din pacate, in perioada sarbatorilor de iarna hotii incearca sa faca rost de bani si intra in locuinte. In urma cu cateva zile, un individ din Lugoj a fost retinut si mai apoi pus sub control…

- Mircea Moldovan a fost una dintre cele mai apreciate ispite de la „Insula iubirii”, emisiunea difuzata pe Antena 1. Sezonul trecut, barbatul a marturisit ca se retrage, dupa ce a facut parte din proiect, inca de la primul sezon al show-ului. De doi ani, acesta traiește o frumoasa poveste de dragoste…

- Viceprimarul municipiului Brasov, Flavia Boghiu, a declarat, miercuri, ca taxa de autorizare a activitatilor din alimentatie publica a fost redusa cu 60%, iar pentru taxa de ocupare a teraselor, reducerile sunt de 60% pentru sezonul rece, respectiv 40% in sezonul cald. Astfel, conform hotararii votate…