Stiri pe aceeasi tema

Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 26 septembrie - 2 octombrie, 40,3% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Timis, Brasov si Bihor, potrivit Agerpres.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica, la Antena 3, ca pandemia reprezinta inca o urgenta majora de sanatate publica, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, chiar daca, in acest moment, Romania se afla intr-o situatie favorabila.

Cinci persoane s-au infectat cu virusul West Nile in ultima saptamana in Romania, iar numarul total al celor infectati a ajuns la 23, informeaza, vineri, Institutul National de Sanatate Publica.

347 secventieri ale coronavirusului s-au facut in ultima saptamana. 343 au fost gasite cu sub-varianta BA.5 a Omicron, potrivit Institutului National de Sanatate Publica.

Doctorul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals" Bucuresti, spune intr-un interviu pentru Europa Libera ca noul vaccin care va aparea in toamna nu va opri transmiterea virusului. Ne putem aștepta in perioada urmatoare și la alte variante virale.

Salariul mediu in sectorul serviciilor informatice a ajuns la circa 9.200 de lei net (cca. 1.900 de euro) in luna mai a anului 2022, fiind de aproape trei ori mai mare decat in urma cu un deceniu, arata datele Institutului National de Statistica.

"DC League of Super-Pets", o aventura animata despre prietenii cu patru picioare ai supereroilor legendari, a debutat pe primul loc la box office-ul nord-american cu incasari de 23 de milioane de dolari din 4.313 de cinematografe, potrivit Variety, potrivit news.ro

Guvernul a aprobat miercuri o noua organizare a Institutului Național de Sanatate Publica. Aceasta prevede inființarea a doua noi centre regionale de sanatate publica, la Craiova și Galați, conform Mediafax.