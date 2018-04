Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul de schi se poate prelungi pana in a doua zi de Paște, anunța reprezentanții municipalitații. In acest sezon, s-a ajuns la aproape 2.100.000 de treceri prin turnichetele instalatiilor de transport pe cablu din Poiana Brașov. Stratul de zapada masura in aceste zile 50 de...

- Chiar daca este finalul lunii martie, iubitorii schiului au avut posibilitatea sa practice acest sport pe partiile din Poiana Brasov. Avand in vedere conditiile meteo favorabile si starea foarte buna a partiilor, weekend-ul trecut, numarul turistilor a crescut, astfel ca s-a ajuns la peste 2 milioane…

- Editia 2018 a Jocurilor Paralimpice de iarna a fost declarata deschisa, vineri, in timpul ceremoniei care a avut loc la PyeongChang (Coreea de Sud), oras care a gazduit si Jocurile Olimpice, intre 9 si 25 februarie.

- Social-democratii maramureșeni s-au reunit joi, 7 martie, intr-o sedinta a Biroului Permanent Judetean, pentru a aproba rezolutiile Organizației PSD Maramureș privind sustinerea liderului județean, Gabriel Zetea și a fostului ministru, Doina Pana, pentru funcțiile de vicepreședinți ai Regiunii de Dezvoltare…

- Dupa ce in 2014, sectiile de cartier ale Politiei Locale Brasov au fost desfiintate, de anul acesta, conducerea institutiei a decis sa le reinfiinteze pentru o mai buna interactiune cu brasovenii, dar si pentru interventii mai prompte. Primele doua sectii de cartier care au deja si birourile amenajate…

- Statele Unite sunt deschise la discutii cu Coreea de Nord, a declarat vicepresedintele american Mike Pence dupa deplasarea sa la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, relateaza luni dpa. Intr-un interviu acordat la bordul avionului cu care se intorcea acasa, Pence a precizat pentru Washington…

- Au mai ramas 10 zile pina la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang transmise de TVR. Cei 28 de sportivi care vor reprezenta Romania au fost prezentati oficial, azi, intr-o gala transmisa in direct de TVR HD.