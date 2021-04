Sezonul de schi în Poiana Brașov ar putea fi prelungit până la sfârşitul lunii aprilie Municipalitatea brasoveana ia in calcul prelungirea sezonului de schi in statiunea Poiana Brasov pana la sfarsitul lunii aprilie, avand in vedere starea partiilor, dar si faptul ca, atat schiorii, cat si agentii economici respecta masurile dispuse pentru reducerea riscului de raspandire a coronavirusului. "Am avut discutii cu cei care se ocupa de intretinerea partiilor, cu cei care se ocupa de transportul pe cablu si cu cei din Poiana, astfel incat, cu siguranta, ne dorim sa prelungim perioada in care vom putea schia. Luam in calcul prelungirea sezonului de schi pana la sfarsitul lunii,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

