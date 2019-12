Sezonul de iarnă, marcat de Google Sezonul de iarna a inceput și din punct de vedere astronomic. Solstițiul de iarna a avut loc pe 22 decembrie, la ora 06:19. Momentul solstițiului de iarna este legat de mișcarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera cereasca, ce reprezinta consecința mișcarii reale a Pamantului in jurul Soarelui. La aceasta data, durata zilei are valoarea... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Momentul solstițiului de iarna, respectiv al inceputului iernii astronomice, are loc in jurul datei de 21 decembrie. Incepand de la aceasta data, pana la 21 iunie, durata zilelor (durata cu lumina) va crește continuu, iar cea a nopților va scadea in mod corespunzator. SEZONUL DE IARNA A INCEPUT.…

- SEZONUL DE IARNA A INCEPUT. Anul acesta, ploaia de stele provocata de ultimul curent de meteori al anului, Urside, are perioada maxima de manifestare (5-10 meteori pe ora) in noaptea de 22/23 decembrie, continuand pana spre dimineata, potrivit calendarului astronomic al Organizatiei Mondiale de…

- A început sezonul de iarna 2019 și din punct de vedere astronomic. Google dedica un logo special în ziua de 22 decembrie 2019, practic prima zi de iarna. Ce înseamna astronomic solstițiul de iarna Iarna 2019-2020 a început și din punct de vedere astronomic.…

- Iarna 2019 2020 a inceput si din punct de vedere astronomic. Ca in fiecare an, desi sezonul de iarna calendaristic soseste inca de la 1 decembrie, inceputul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al solstitiului de iarna.El este legat de miscarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera…

- Solstitiul de iarna va avea loc anul acesta duminica, la ora 06.19, iar durata zilei va fi de 8 ore si 50 de minute, potrivit Observatorului Astronomic „Vasile Urseanu”. Solstitiului de iarna este legat de miscarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera cereasca, ce reprezinta consecinta miscarii…

- In jurul datei de 21 decembrie, cel mai adesea, sau 22 decembrie are loc Solstițiul de iarna, respectiv inceputul iernii astronomice. Solstițiul de iarna este legat de mișcarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera cereasca, ce reprezinta consecința mișcarii reale a Pamantului in jurul Soarelui, astfel…

- SEZONUL DE TOAMNA In emisfera nordica luna septembrie este echivalenta lunii martie din emisfera sudica, unde incepe primavara. In emisfera nordica toamna incepe in jurul lunilor august sau septembrie, pe cand in emisfera sudica inceputul toamnei este considerat in jurul lunii martie. In aceasta…

- Luni, 23 septembrie, are loc echinoctiul de toamna al anului 2019, debutul acestui anotimp din punct de vedere astronomic, moment din care ziua scade treptat, iar noaptea devine din ce in ce mai lunga, pana la solstitiul de iarna, marcat pe 22 decembrie.In fiecare an, la inceputul ultimei…