Punct final la sezonul de competiții din Ranca. A fost luata decizia sa nu mai fie organizate niciun fel de competiții in acest final de sezon de iarna. Condițiile sunt insa perfecte pentru schi, sanie și snowboard. Din cauza inaspririi condițiilor din pandemia de coronavirus, la nivel local s-a decis ca nu mai pot fi organizate competiții cu participare numeroasa. In fapt, aceste concursuri de schi avea rolul de a atrage cat mai mulți turiști și iubitori ai sporturilor de iarna. Decizia a avut in vedere și faptul ca in stațiunile montane a fost luata deja decizia sa fie redusa cu 30% capacitatea…