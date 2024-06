Sezonul 2023-2024, la ultimul „episod“ Returul barajului de promovare in Liga 3 sezonul 2024/2025 a fost programat pe 23 iunie, cu incepere de la ora 17:30, județul Prahova reușind, din nou, sa duca o echipa in eșalonul superior, CSO Baicoi reușind promovarea, dupa victoria cu 2-1 obținuta in fața campioanei județului Giurgiu. Singurul duel care a avut nevoie de mai mult de 90 de minute a fost cel dintre campioanele Bucurestiului si Ilfovului, incheiat in tur la egalitate, scor 2-2. La finalul timpului regulamentar de joc, ACS FC Dinamo si CSL Stefanestii de Jos s-au aflat din nou la egalitate, scor 3-3, dar bucurestenii au mai punctat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

