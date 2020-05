Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 2020 al uraganelor va avea probabil o intensitate ''peste normal'' in Oceanul Atlantic, specialistii prognozand trei pana la sase uragane de categorie 3 sau superioara, au anuntat joi serviciile meteorologice americane, potrivit AFP, citata de Agerpres. ''Exista o probabilitate de 60% al…

- Vreme tot mai calduroasa in aceasta perioada in țara noastra. Meteorologii estimeaza ca temperaturile ridicate și lipsa de precipitații ar putea face din 2020 cel mai calduros an din istorie. Autoritațile din țara noastra au anunțat deja ca ne confruntam cu o seceta la fel de crunta ca cea din 1947.…

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) au decis marti, in urma unor acuzatii si amenintari ale Statelor Unite cu boicotul, sa lanseze o ”evaluare independenta” a reactiei agentiei ONU fata de pandemia covid-19, relateaza AFP, potrivit news.ro.Cele 194 de tari membre ale…

- Britanicul Bernie Ecclestone, fost conducator al Formulei 1, estimeaza ca in 2020 se vor desfasura cel putin opt curse, in pofida restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, relateaza DPA. Ecclestone a declarat pentru Sunday Express ca patronii de la Liberty Media ''ar trebui sa poata organiza…

- Peste 360 de blocuri din Capitala nu au apa calda, ca urmare a unor avarii aparute in rețeaua de termoficare, precizeaza Agerpres.Astfel, 33de blocuri și șase imobile din Sectorul 1 au apa calda de consum oprita inca deluni dupa-amiaza, estimandu-se reluarea furnizarii marți, la miezul nopții.Peste…

- Statele Unite au inregistrat miercuri 1.738 de decese cauzate de noul coronavirus in 24 de ore, in scadere fata de ziua precedenta, potrivit bilantului dat publicitatii de Universitatea Johns Hopkins. Seful agentiei americane care coordoneaza dezvoltarea unui vaccin impotriva coronavirusului a fost…

- Guvernul discuta, in sedinta de joi, prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta care ar expira in luna mai. Premierul Ludovic Orban a afirmat ca spera in limitarea pandemiei pana in vara, astfel incat, in sezonul estival, turismul sa se poata relansa. ZILE LIBERE 2020. Cate zile vor…

- Centrul National pentru Uragane din SUA a publicat lista cu cele 21 de nume de uragane pentru acest sezon, informeaza Mediafax. Printre nume se regasesc Dolly, Isaias si Omar. Anul trecut, meteorologii au inregistrat 18 furtuni, un record in ultimii 150 de ani.