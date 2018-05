Sezonul 2018 al uraganelor din Atlantic - peste medie, dar nu la fel de sever ca cel din 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Trecerea uraganelor Irma si Maria anul trecut a lovit dur sectorul turistic din Caraibe cauzand pierderi de peste 700 milioane dolari si o scadere cu aproape un milion a numarului de turisti, conform unui studiu publicat luni de experti din acest sector, citat de AFP. ''Sezonul…

- Conditiile agrometeorologice favorizeaza desfasurarea normala a proceselor de crestere si dezvoltare ale culturilor de camp si pomi-viticole, la nivelul intregii tari, iar starea de vegetatie a plantelor se mentine buna si medie pentru culturile semanate in epoca optima, respectiv medie si slaba…

- Regimul termic se anunta unul oscilant in urmatoarele doua saptamani (16 - 29 aprilie), cu intervale in care valorile termice vor depasi mediile perioadei, dar si zile in care ploile isi vor face simtita prezenta in majoritatea regiunilor, in special intre 17 si 20 aprilie, dar si dupa 24 aprilie, reiese…

- Vremea va prezenta usoare variatii termice de la o zi la alta pe durata urmatoarelor doua saptamani, iar mediile maxime regionale se vor situa, in general, intre 17 si 22 de grade Celsius, in timp ce ploile vor fi slabe cantitativ si de scurta durata, arata prognoza de specialitate valabila pana…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi avertizari nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului de pana la 70 km/h, valabile in urmatoarele ore, pe raza a sapte judete din...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca vremea in țara va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 și 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitații sub forma de ninsoare. In Crișana, regimul termic va marca o scadere in intervalul 18…

