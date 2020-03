Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 1 Martie 2020 va ramane de referința pentru istoria contemporana a țarii noastre ca un inceput de primavara romaneasca veșnica, așa cum este și va ramane Maica noastra Unica și Sfanta – Limba Romana. Ca raspuns la apelul formulat de dr. Mihai Tirnoveanu, in calitatea sa nu doar de președinte…

- Familiile cu trei sau mai multi copii din municipiul Sfantu Gheorghe ar putea beneficia, pe langa facilitatile oferite deja de autoritatile locale, si de transport gratuit pe mijloacele de transport in comun, potrivit unui proiect de hotarare supus dezbaterii publice pe pagina de internet a Primariei.…

- Elevii Palatului Copiilor din Sf. Gheorghe și ai Clubului Copiilor din Intorsura Buzaului au participat, in perioada 6-9 februarie a.c., la un concurs național de schi inclus in CAEN 2020, organizat de Clubul Copiilor Vatra Dornei. Schiorii covasneni au reușit sa urce pe podiumul de premiere, obținand…

- In cadrul parteneriatului incheiat intre Muzeul Național al Carpaților Rasariteni (MNCR) din Sfantu Gheorghe și Școala Gimnaziala „Romulus Cioflec” din Araci, la inceput de saptamana au avut loc noi activitați cultural-educative. Potrivit reprezentanților MNCR, elevii clasei a II-a au avut bucuria…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a pornit in 2019 cursuri pentru sute de șomeri, in 24 de ocupații. Numeroase programe de formare sunt inca in derulare. Un curs inceput recent este cel de pizzar, acest domeniu fiind unul in dezvoltare in județ, conform ultimelor date.…

- Palatul Copiilor Sf. Gheorghe și Clubul Copiilor Intorsura Buzaului, in parteneriat cu Sepsi ReKreativ Sf. Gheorghe și partia Oprea de la Valea Mare, a organizat cea de a XII-a ediție a concursului național de schi GERAR 2020. Pe o vreme excelenta cu mult soare dar și cu frigul necesar sporturilor…

- Anul 2019 a fost unul plin pentru teatrul Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe. Numeroase reprezentații, evenimente sociale, educaționale și culturale au fost organizate in țara, dar și in strainatate, prin proiecte in care s-au investit 27.700 de euro. Potrivit managerului Fazakas Misi, in anul…

- Un curs de recepționer hotel este cuprins pe agenda lunii ianuarie a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Cursul este gratuit și se adreseaza persoanelor aflate in evidența instituției. La acesta sunt așteptați 14 participanți. Zeci de cursuri, la nivel național La nivel…