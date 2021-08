Sezonul estival a fost un mare esec, anul acesta, la Mamaia. De ce? Din cauza plajelor largite si a dezavantajelor pe care le-a adus aceasta miscare. Din cauza problemelor generate de extinderea zonelor de langa apa, turiștii au ales alte stațiuni de pe litoral. Unii administratori de plaja au anunțat ca iși vor inchide afacerile. […] The post Sezon estival UCIS la Mamaia. De ce turistii si afaceristii de pe plaja si-au facut bagajele si au fugit (VIDEO) first appeared on Ziarul National .