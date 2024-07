Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai periculoasa zona de pe litoralul romanesc este considerata a fi plaja dintre Eforie Nord si Eforie Sud. Aici, geamandurile sunt amplasate extrem de aproape de mal, la doar 10 metri distanța. Dincolo de aceste geamanduri, adancimea apei crește brusc, ajungand la peste 2 metri. Aceasta reprezinta…

- Candidatul PSD la președinția Consiliului Județean, deputatul George Șoldan, s-a intalnit sambata cu locuitorii comunei Hanțești in frunte cu primarul lor, Daniel Olariu, care candideaza pentru un nou mandat din partea PSD. Șoldan a apreciat munca depusa de primarul Olariu in folosul comunitații și…

- Ingrijitorul lacașului de cult a fost cel care a dat alarma la 112. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Nimeni nu a fost ranit, dar biserica a ars complet. Oamenii legii au deschis și un dosar penal pentru distrugere din culpa. Potrivit ISU Alba, citat de Alba 24 , incendiul ar fi pornit…

- Un traficant de migranti a atacat cu cutitul doi politisti de frontiera aflati in misiune, in judetul Timis, fiind depistat in zona Iosefin din Timisoara, dupa 12 ore. El se ascundea in curtea unei case de pe strada Preyer. Este cetatean afgan si are drept de sedere in Romania. Noaptea trecuta, un…

- Un barbat a fugit din psihiatria spitalului Drobeta Turnu Severin Un barbat a fugit din psihiatria spitalului Drobeta Turnu Severin. A fost prins noaptea de jandarmi, anunța Mediafax. Jandarmii care se aflau noaptea trecuta in misiune pe strada Orly, din Drobeta Turnu Severin, au observat un barbat…

- Amplasamentul pe care va fi ridicat Spitalul Regional de Urgența Cluj a fost predat constructorului, anunța primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu. ”Constructorul va lucra in special pe timp de noapte, pentru eficientizarea operațiunilor și reducerea disconfortului in traficContractul de lucrari…

- Doi tineri au ajuns la spital azi-noapte, dupa ce au fost implicați intr-un eveniment rutier pe Varianta Ocolitoare a municipiului Targu Jiu. Drumul este inca in lucru, fiind insa finalizate lucrarile pe anumite tronsoane. Pe șosea sunt și diferite materiale sau chiar parapeți. Se pare ca tinerii au…