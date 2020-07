Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile din Grecia au lasat deschis in perioada 1-15 iulie un singur punct de trecere al frontierei cu Bulgaria, și anume Kulata-Promachonas, pentru accesul in Grecia. Toate celelalte cinci puncte de trecere, folosite de mulți turiști romani in drumul cu…

- Primii turiști romani au ajuns in Grecia chiar pe 15 iunie, cand grecii și-au redeschis granițele pentru turism. Cele mai cautate sunt plajele din nordul Greciei, unde se ajunge mai ușor cu mașina.Impreuna cu soția și alți patru prieteni de familie, Cosmin Curelariu a ajuns pe plaja insorita…

- STARE DE ALERTA. "Aș numi așa de o zona a liberalizarii de intoarcere in țara. Eu sunt oprimist ca incepand cu 15 iunie nu va mai fi nevoie de aceasta intrare in izolare, dupa ce revii in țara. Vrem sa relaxam și mai mult masurile. Nu vorbesc doar de Bulgaria și Grecia, ci și de țarile care au o…

- "In hotararea de guvern pe care am dat-o privitor la deschiderea plajelor, acolo, intr-adevar am specificat ca pe plajele amenajate, pe plajele amenajate, mentionez, accesul se face cu sezlonguri care trebuie sa fie la 2 metri (distanta unul de altul - n.r.). Aici o sa facem o revenire pentru…

- Grecia va deschide sezonul turistic luna viitoare, iar zborurile charter internaționale catre locațiile populare vor fi reluate in iulie, a anunțat premierul Kyriakos Mitsotakis, citat de BBC."Perioada turistica incepe pe 15 iunie, cand hotelurile sezoniere se pot redeschide", a declarat la…

- Este una dintre masurile de precautie impotriva transmiterii coronavirusului gandita de patronul unui bar de pe o plaja din Santorini, in asteptarea turistilor care vor veni din nou in aceasta insula din Grecia. ”Speram ca aceste constructii pe care le vedeti nu reprezinta viitorul plajelor. Nu ne…

- 1. In cazul cetatenilor romani care doresc sa intre pe teritoriul Turciei:A) Terestru – Incepand cu 18 martie, ora 24:00 - sunt inchise frontierele terestre (Bulgaria: Kapikule, Hamzabeyli, Derekoy; Grecia: Ipsala, Uzunkopru - frontiera feroviara, Pazarkule), ceea ce inseamna ca cetatenii romani nu…

